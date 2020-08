Paro de colectivos: "No estamos jugando, la empresa sabe lo que tiene que hacer"

En Paraná y el área metropolitana el servicio de colectivos urbanos no funciona hace 48 días. Es por ello que durante la semana la Municipalidad intimó a la empresa Buses Paraná y advirtió sobre la rescisión del contrato de concesión."El plazo vence el martes por la noche, no estamos jugando al póker, le hemos dicho a la empresa concretamente lo que vamos hacer", sentenció Adán Bahl a"Es necesario que presenten una propuesta y definitivamente el servicio de transporte este en Paraná", señaló.En este sentido, el intendente argumentó que "no puede ser que el gobierno envíe 13 millones de pesos para que Paraná no tenga servicio de colectivos"."Nuestro mensaje fue muy claro, tenemos perspectivas de que este martes se resuelva la situación, acordamos con el gobierno provincial, a través de una resolución de la Secretaria de Transporte, que se destinen al pago de sueldos de los trabajadores", explicó.Y continuó: "Tenemos la obligación con los vecinos, y nos ponemos al 110 por ciento para solucionar esta situación. Estoy convencido que en la próximas vamos a encontrar un punto de convergencia".Por otro lado, el presidente municipal refirió a la situación de coronavirus: "Seguimos trabajando de manera coordinada con el gobierno nacional y provincial. Se aplicó muchísimo dinero en la capacidad de atención"., y recordó que están prohibidas las reuniones sociales."Estamos redoblando permanente la estrategia e insistimos siempre en las tareas de higiene, siempre apelamos al cuidado personal", culminó.