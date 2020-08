Adornó su casa para honrar la niñez: Tiene 20 nietos, 19 bisnietos y tataranieta

Una abuela a la que le gusta celebrar

Enriqueta Isabel Marchioli de Cabrera cumplió 90 años el 4 de agosto. Ese día, sus allegados la homenajearon con un festejo que respetó todo el protocolo de seguridad en el marco de la pandemia.También colocaron un hermoso pasacalle y le cantaron el feliz cumpleaños. Se vivió una tarde a pura emoción que ella jamás olvidará.Los vecinos participaron del festejo sorpresa, siempre manteniendo las distancias, y sacaron sus sillones a la calle para poder apreciar el momento que vivía Isabel y también desearle un feliz cumpleaños.La cuarentena no fue un impedimento para hacer las cosas que le gustan, más aún si es para sus seis hijos, sus 20 nietos, 19 bisnietos y su tataranieta. A todos les llegó un regalito hecho por sus propias manos, porque le encanta tejer y agasajar a los que más ama.Y este Día de la Niñez no fue la excepción. Si bien por la pandemia del coronavirus no pudo reunirse con toda su familia como lo hacía todos los años, decidió decorar el frente de su hogar con globos.Con ayuda de una de sus hijas, adornaron la reja de entrada para poner un poco de alegría al barrio, para ponerle un poco de color a este triste momento de pandemia que la humanidad está atravesando.