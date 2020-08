"No estacionar": Pintaron el utilitario a conductor en infracción

Los daños a un vehículo mal estacionado frente a la puerta de un garaje están siendo investigados en Paraná; es que el rodado apareció pintado con aerosol fluorescente palabras agraviantes.Una mujer llamó al 911 para alertar que no podía sacar su vehículo de la casa, porque otro rodado mal estacionado le impedía salir del garage en calle 25 de Mayo al 600.La ofuscada señora informó que desde la noche del jueves hasta la tarde noche del viernes, padeció el inconveniente, por lo que también llamó a la Municipalidad de Paraná.Los inspectores labraron la multa correspondiente, por el mal estacionamiento del vehículo Mercedes Benz Sprinter, tipo utilitario.Sin embargo, al llegar personal policial de la comisaría segunda, verificó que en la carrocería del rodado se habían escrito palabras agraviantes en los costados y en capot. También se le escribió la frase: "No estacionar".Se pudo establecer que el dueño del vehículo mal estacionado, es un hombre de Paraná de 57 años. En tanto que la dueña de la propiedad afectada por la obstrucción del paso, aseguró no tener nada que ver con la escritura de malas palabras sobre la chapa del utilitario, publicóSe observó que en esa cuadra no hay cámara de seguridad.