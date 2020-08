Nuevo fallecimiento en la provincia de paciente con Covid: se registró en Paraná

b> en Entre Ríos ya son 20 los fallecidos con Covid-19 de los cuales 10 corresponden a la ciudad de Paraná.

El detalle de los fallecimientos de personas con Covid en la provincia:

Se trata de un hombre de 40 años que había sido derivado de un Centro Regional de Referencia de Paraná y estaba internado en el hospital San Martín desde el pasado martes 11 de agosto.De esta manera,<: Se registró el primer deceso de una persona con coronavirus en Entre Ríos y ocurrió en Paraná. Se trataba de un hombre de 85 años, oriundo de la localidad de Seguí y que falleció en el Hospital San Martín de la ciudad de Paraná. El paciente registraba severas patologías subyacentes a raíz de las cuales se encontraba postrado desde hace varios años, y registraba una falla multisistémica con complicaciones pulmonares, un derrame pleural y problemas de irrigación.El paciente estaba internado en una sala general porque no presentaba sintomatología que requiriera asistencia mecánica respiratoria.Si bien había contraído el virus, su fallecimiento está directamente asociado a las patologías subyacentes.Cabe señalar que esta persona permanecía sin salir de su hogar, pero habría tenido contacto estrecho con otra que viajaba desde la ciudad de Paraná.: Se registró el deceso de una persona con coronavirus en Paraná. Se trataba de un hombre de 78 años de la ciudad de Paraná, que se encontraba internado en la Unidad de Terapia Intensiva del hospital San Martín. El paciente registraba severas patologías subyacentes y se encontraba bajo tratamiento de diálisis por insuficiencia renal.El paciente también tenía otras patologías como diabetes e hipertensión, por las cuales cumplía un tratamiento crónico. Había ingresado al hospital por el servicio de Guardia General con un cuadro moderado a grave de dificultad respiratoria. Fue trasladado a Planta, donde estuvo menos de 24 horas y luego pasó a la Unidad de Terapia Intensiva con requerimiento de asistencia respiratoria mecánica.Si bien había contraído el virus, es difícil atribuirlo directamente como causa de su fallecimiento debido a sus patologías crónicas.Se registraron decesos de dos personas con coronavirus en Concordia y en Paraná.El primero se registró en Concordia. Se trataba de un hombre de 70 años de Santa Ana (departamento Federación) que se encontraba internado en la Unidad Respiratoria Aguda Covid-19 (URAC19) del hospital Delicia Concepción Masvernat. El paciente presentaba severas patologías crónicas como cardiopatía, diabetes e hipertensión.Al paciente se le había detectado Covid-19, y estuvo nueve días con Asistencia Respiratoria Mecánica (ARM) por un cuadro de neumonía. Falleció en la madrugada, en la ciudad de Concordia. Registraba severas patologías subyacentes y se encontraba bajo tratamiento de hemodiálisis.Si bien había contraído el virus, es difícil atribuirlo directamente como causa de su fallecimiento, debido a sus patologías crónicas.El segundo del día miércoles 15, se registró en Paraná. Se trataba de una mujer de 83 años, que se encontraba internada en la unidad coronaria de un Instituto Privado de la capital provincial. A esta paciente, que era cardiópata crónica y sobrellevaba otros factores de riesgo preexistentes (diabetes, hipertensión, obesidad, EPOC y enfermedad renal crónica), se le había detectado Covid-19 en las pruebas diagnósticas de laboratorio.: Se registró el deceso de una persona con coronavirus en Paraná. Se trató de una mujer de 90 años que se encontraba internada en el hospital San Martín de la capital provincial. Esta paciente, que sobrellevaba diferentes condiciones de riesgo, como enfermedades neurológicas, oncológicas y endocrinológicas, en la última semana fue diagnosticada con Coronavirus.Desde el hospital se indicó que la paciente fue ingresada el día 11 de julio, fecha en la cual se la internó e hisopó (a partir de su nexo epidemiológico con un miembro de la familia con Covid-19) y al día siguiente se obtuvieron los resultados positivos para Coronavirus.: Se registró el fallecimiento de una mujer de 77 años que se encontraba internada en el hospital San José de Diamante. "La paciente presentaba una neumonía por COVID-19 y su deceso se produjo por las complicaciones del mismo cuadro infeccioso", comunicaron desde la institución. De acuerdo a los datos a los que accedió Elonce TV, era una mujer oriunda de Paraná, la que estaba internada en el Hospital Fidanza de Colonia Ensayo.: Se registró el fallecimiento de un hombre de 60 años que se encontraba internado en el Hospital La Baxada de Paraná. El paciente, oriundo de Cerrito, tenía problemas de salud subyacentes.El lunes 13 de julio, se había registrado en la localidad de Cerrito el primer y único caso confirmado de coronavirus. "Se trata de una situación muy particular, porque la persona contagiada no tiene una vida social activa, vive sola, no trabaja y tiene muy pocos contactos estrechos", había explicado el intendente José Palacios.: Se registraron tres fallecimientos de personas con coronavirus en Entre Ríos.La primera muerte se trata de una mujer de 72 años oriunda de Paraná que estaba internada desde el 23 de julio en el hospital San Martín. La autoridad sanitaria especificó que se trataba de una paciente con múltiples comorbilidades que luego de estar internada en piso agravó su cuadro e ingresó el 27 de julio a la Unidad de Terapia Intensiva del nosocomio paranaense.En tanto que el segundo caso corresponde a un hombre de 64 años oriundo también de Paraná que ingresó el 19 de julio al hospital de la Baxada de la capital provincial también, tenía enfermedades preexistentes y diagnóstico positivo de Covid-19.Finalmente el tercero es un hombre de 70 años oriundo de Chajarí que tenía enfermedades de base, estaba internado en el hospital Santa Rosa de dicha localidad desde el 20 de julio y tenía diagnóstico confirmado de coronavirus.Fallecieron tres personas en Entre Ríos con coronavirus.Un hombre de 62 años, oriundo de Oro Verde que presentaba múltiples comorbilidades e ingresó el 1º de agosto a la Guardia del hospital San Martín y posteriormente se internó en la Unidad de Terapia Intensiva. Las otras dos son mujeres, una de 93 oriunda de Paraná y la restante de 68 años de Federal. Ambas permanecían internadas en un sanatorio privado de la capital provincial.Falleció un hombre de 62 años, el que se encontraba aislado en el Hospital Santa Rosa de Villaguay. Según se informó, el paciente, que presentaba una enfermedad pulmonar preexistente, ingresó a la guardia del nosocomio, el día martes, con un cuadro de dificultad para respirar y luego fue aislado por protocolo Covid. "Se siguieron todos los protocolos de actuación pertinentes para el caso", comunicaron desde el área de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud.Falleció un hombre de 86 años con diagnóstico positivo de Covid-19 que ingresó el pasado lunes a un establecimiento privado de Concordia. De acuerdo a lo especificado se trataba de un paciente con múltiples comorbilidades, que presentó tanto insuficiencia cardíaca como falla renal.fallecieron una mujer de 89 años, con comorbilidades, que presentaba un cuadro respiratorio grave; un hombre de 53 años, que padecía diabetes, y había sido derivado de un centro de salud con un cuadro de dificultad respiratoria; y por último, un paciente de 84 años, con deterioro cognitivo, que también presentaba dificultad para respirar moderada a severa.El ministerio de salud precisó que el resultado post mortem del paciente fallecido el miércoles 12 por la tarde en Gualeguaychú determinó positivo para Covid-19. Por otro lado, y en la misma mañana se confirmó el fallecimiento de un paciente de Paraná, de 40 años, con múltiples enfermedades subyacentes, incluyendo inmunosupresión y con Covid-19.