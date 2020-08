Protestaron en Paraná contra la instalación de granjas industriales de cerdos

"No queremos transformarnos en una factoría de cerdos para China, ni en una fábrica de nuevas pandemias". Bajo esa convocatoria, un grupo de militantes ecologistas se manifestaron en Plaza 1º de Mayo de Paraná con carteles en los que podía leerse: "Ni soja, ni cerdos. No al acuerdo porcino con China"."Esta iniciativa se realiza en simultáneo por diversas organizaciones y en diferentes provincias, porque consideramos urgente instalar el debate en la sociedad ante el acuerdo por la instalación de granjas industriales porcinas en nuestro país, porque esto no tienen ningún consenso social y el pueblo no conoce las consecuencias ambientales y sociales que podría traer", explicó aMaría José López Ortiz de Agmer Paraná.La militante denunció "las consecuencias negativas para el ambiente y la salud de las personas, e incluso por las condiciones de hacinamiento que sufren los animales en esos lugares"."No podemos dejar que esto se concrete de ninguna manera, y sobre todo en un contexto de pandemia donde ya se sabe que las condiciones de hacinamiento familiar favorecen la transmisión de los virus", apuntó López Ortiz.Por su parte, Nadia Burgos de la Red Ecosocialista, explicó que "el año pasado, por la industrialización de la producción del cerdo en China, murieron alrededor de 300millones de cerdos producto de la expansión de la fiebre africana porcina que afecta de manera muy rápida a los animales y se propaga muy fácilmente"."Además, es una enfermedad que puede mutar y transmitirse a los seres humanos; por lo tanto, este tipo de producción industrializada de cerdo es una fábrica potencialmente de pandemia", advirtió.Y continuó: "Por eso estamos en alerta y queremos saber cuáles son los pasos que tomará el gobierno argentino para traer esa forma de producción a nuestro país". Burgos advirtió que "Felipe Solá fue quien introdujo la soja transgénica en nuestro país en 1996"."El gobierno solo quiere juntar dólares para seguir pagando la deuda externa ilegítima e ilegal, que también rechazamos", apuntó al remarcar: "Bajo la lógica de recuperarnos de la crisis económica, la pospandemia, la producción no puede estar atada al agronegocio".El 6 de julio pasado, la cancillería argentina difundió una comunicación entre el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Felipe Solá, y el ministro de Comercio de la República Popular China, ZhongShan, donde se anuncia una "asociación estratégica" entre ambos países, referida a la producción de carne porcina y se anuncia una "inversión mixta entre las empresas chinas y las argentinas" para "producir 9 millones de toneladas de carne porcina de alta calidad", lo que "le daría a China absoluta seguridad de abastecimiento durante muchos años".