El Club Talleres afronta la pandemia ayudando a los más necesitados. Este viernes, estará recibiendo donaciones de alimentos, juguetes y golosinas para ayudar al comedor Corazón.



"El viernes, junto a la comisión de hockey y el comedor Corazón, vamos a recibir golosinas y alimentos no perecederos. Queremos colaborar con las personas que más lo necesitan" expresó a Elonce TV Marcela Ghietto, presidenta de Club Atlético Talleres.



Para colaborar "se pueden acercar mañana de tarde al club en la sede de calle Toribio Ortiz. No queremos que la gente salga a comprar, sino que ayude con lo que tenga en su casa".



"Nosotros asumimos el 16 de marzo de 2020 y al mes tuvimos que cerrar el club. Teníamos un montón de proyectos que tuvimos que redefinirlos para trabajar de otra manera y con otros objetivos", remarcó



"El Club cumple un rol muy importante, es un lugar de contención pero no solo para los niños y los adolescentes, sino para todas las personas. Es un espacio donde se da un encuentro y un vínculo familiar y lo deportivo se suma".



AL respecto de la pandemia, comentó que "la parte económica es algo complicado, nosotros llevamos más de 4 meses con las puertas cerradas. A medida que pasa el tiempo, se siente la falta de la cuota de los socios".



"El 99% del ingreso al club es a través de la cuota deportiva o societaria. Nosotros tratamos de no borrar a los socios, los llamamos y le ofrecemos opciones para que no pierdan el vínculo", mencionó.



Al finalizar agregó que "la idea es ir recuperando los socios a mediad que la institución recupere su dinámica. Al club lo hace el socio, ellos son los que realmente le dan vida y no los queremos perder".