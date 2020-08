Realizaron bingo virtual a beneficio de la parroquia y "fue un gran éxito"

Más allá de lo recaudado el éxito de la iniciativa virtual pasó por la reacción y acompañamiento de la gente ante la necesidad de encontrarse.



"Hace cinco meses que no tenemos los Sacramentos públicamente, ni el compartir de la gente. Como sacerdotes diocesanos que somos, compartimos con la gente. El Padre Miguel, acercó la idea de un papá de la escuela, para hacer un bingo solidario. La gente no tiene nada que hacer un sábado a la noche, no se puede salir, podemos compartir virtualmente. Y así surgió la idea, nos pusimos a reflexionar la idea. La parroquia se sostiene con el aporte de los fieles", comenzó contando el sacerdote Matías Volpe.



Dijo que les llamó mucho la atención la repercusión que tuvo la iniciativa y celebró "lo bien que lo pasamos, tuvimos la satisfacción de la diversión sana y reinventarse. El encierro, gracias a Dios, nos salva físicamente a muchos, pero otros están exponiendo sus vidas, hay gente que está enferma en nuestros barrios, en hospitales. Allí también está la gente que nos ayuda, que nos sirve. Y uno tiene que ver la manera de alimentar el humor para sobrellevar toda esta situación. Hay un psiquiatra español, el doctor Enrique Rojas, que dice que la salud mental debe pasar por el humor. Buscamos hacerle un poco más amable la vida a la gente".



"Estos días han sido de mucha escucha. La contención es escuchar, hay situaciones dramáticas, a veces no se puede resolver ciertas situaciones. Hay que intentar sobrellevar todo, mirar para adelante con la ayuda, para el que cree, aferrarse más y creer que esto va a pasar".



Hubo en el encuentro virtual, hasta baile y música. "Se juntaron distintas generaciones, desde el más chiquito hasta los adultos mayores, con un cariño inmenso. Hubo gente de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires que nos mandaba mensajes. Entre las familias mismas se conectaban y rememoraban. Fue una unión familiar para destacar. Fue pobre en el sentido tecnológico, pero lo pasamos muy lindo", relató.



Ya piensan con gran ímpetu en una reedición del evento. Elonce.com