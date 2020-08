Bajante del Paraná: "Todos los movimientos del río nos afectan a los pescadores"

"Todos los movimientos del río nos afectan a los pescadores", aseguró Yeye desde Bajada Grande. Es que con el Paraná en 29 centímetros de altura, la pesca artesanal es uno de los rubros más afectados.al dar cuenta que "el pescador siempre tiene problemas por las crecidas y las bajantes. Esa es la vida del pescador, por ahí sale y por ahí no"."Una familia tipo no come con eso, y además tenemos que esperar a que la gente venga a comprar, porque ahora no hay tantas restricciones para que se acerquen hasta la costa", explicó el trabajador en relación a la actividad que desempeña. "Los pescadores artesanales vivimos de la compra directa; son muy pocos los que entregan a los acopiadores de la ciudad", agregó.

"Los artesanales solo pedimos que nos dejen trabajar en el río"

Al apuntar a "la no asistencia del gobierno hacia nosotros", Yeye contó que "nuestra situación es la misma y lamentamos que Prefectura nos está acorralando por el tema porque no quieren que pesquemos los martes y jueves, siendo que habíamos llegado a un convenio con Recursos Naturales por el que habíamos cedido sábados y domingos como para ayudar al tema pesquero que está bastante baqueteado". "Pero si nos sacan dos días más, de qué vamos a vivir los pescadores", se preguntó."Los artesanales solo pedimos que nos dejen trabajar en el río", remarcó."Es una locura, porque la maya de 14 centímetros hace depredación y en cambio, la de 16, elige al pescado. Por eso pescamos tranquilos en el Paraná", aseguró."La gente que se arrima al puesto no va a llevar un sabalito de medio kilo porque quiere un sábalo de más de dos kilos y ese es el pescado que sacamos los artesanales", sentenció Yeye.