Durante la pandemia aumentó la demanda de bicicletas en Paraná

Durante la pandemia, por diferentes motivos, los ciudadanos de Paraná, eligen moverse en bicicleta, ya sea para trasladarse o bien para realizar actividad física."Somos participe de una demanda de bicicletas nunca antes vistas en Paraná. Creo que ayuda el no tener el medio de transporte habitual, que es el colectivo", expresó aJavier, encargado de un negocio de bicicletas."También pienso que la pandemia ayudó a que las personas quieran hacer cosas al aire libre, ya que están cansadas del estar encerradas. La recreación que brinda la bicicleta, es muy buena tanto para chicos como para grandes", dijo.Y agregó que "la demanda que hay, es algo que re refleja a nivel mundial. La gente se ha volcado mucho en este medio de transporte"."Esto generó que los productos y accesorios se agoten en todos lados. Los elementos de las bicicletas se fabrican en China y las demoras habituales eran de 4 meses y ahora es de 8", explicó."Hoy en día las personas prefieren comprar una buena bicicleta, pero Paraná no tiene una cultura del ciclismo, como en Santa Fe que al ser llana, las personas hace mucho tiempo usan este medio de transporte".En ese sentido, dijo que "antes en la ciudad, los que andaban en bicicletas eran ciclistas, deportistas. Actualmente mucha gente la usa como un vehículo"."Tratamos de concientizar sobre el uso del casco, si bien no es obligatorio, queremos que se acostumbre. En los adolescentes cuesta mucho, porque piensan que nunca se van a caer", finalizó.