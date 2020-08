Jardines maternales marcharán para pedir que declaren "la Emergencia del sector"

Paraná Reclamaron por la reapertura de jardines maternales en Paraná

Este jueves, los jardines maternales privados, volverán a movilizarse desde la Plaza Mujeres Entrerrianas, desde la 11 horas.Andrea Foti."Pedimos que se declare la emergencia del sector y alguna ayuda económica. Como no estamos trabajando, no generamos ingresos y no recibimos ayuda. Ya elevamos notas y pedimos audiencia con el Ministro de Producción", dijo.Y agregó que "estamos en una situación muy complicada y no sabemos hasta cuándo vamos a aguantar todo esto. Parte de Desarrollo Social, de la municipalidad nos recibieron y el secretario de Hacienda y se están preocupando por gestionar la reunión con las autoridades provinciales".Fotti remarcó que "solamente provincia nos puede dar un subsidio, la municipalidad no, por eso necesitamos la reunión con Bahilo"."Mañana a las 15 horas tenemos una reunión con un Comité, donde asistirán representantes de los jardines maternales y de la salud, para poder trabajar el protocolo que ya presentamos. La idea es pulirlo para presentarlo al COES", indicó.En Paraná "hay 30 jardines privados. Son muchas familias que dependen de un trabajo. No queremos que sigan cerrando, como viene sucediendo".