El Hogar de Cristo sigue con su tarea solidaria durante la pandemia

El Hogar de Cristo, tiene como prioridad brindar respuesta integral a los problemas sociales de la comunidad, ofrece talleres de oficio y la posibilidad de terminar los estudios primarios.El espacio, depende de la capilla "Nuestra Señora de Lourdes", ubicada en calles 25 de Junio y Sarmiento, y recibe a jóvenes con problemas de adicciones, mujeres con hijos, víctimas de situaciones vulnerables, con el único objetivo de "ser familias para estas personas".En diálogo con Elonce TV, el padre Horacio Correa se refirió a la modalidad de trabajo que implementaron durante la pandemia. "Hemos modificado nuestra tarea porque no podemos reunirnos como hacíamos habitualmente, pero no hemos dejado de acompañar a las familias que asistían al hogar", explicó."En un principio, abrimos el panorama porque vimos que había mucha necesidad de alimentación, por lo que estuvimos entregando casi 400 viandas por día, pero no nos `daba el cuero´ y hoy, estamos atendiendo a las familias con las que teníamos relación habitualmente y con los jóvenes que recibían acompañamiento y actualmente, están haciendo los talleres que se brindan para poder insertarse en el ámbito laboral", señaló el sacerdote.Por su parte, Nadia, una de las voluntarias del Hogar de Cristo, comentó que "por la pandemia se redujeron los grupos de los talleres. En el taller de panadería hay dos chicos que venden lo que producen, mientras que en el taller de alfombras, los chicos trabajan en sus casas con los materiales que les entregamos. Y en el taller de cuero, trabaja un alumno con el profesor y cumplen con los encargues que reciben", señaló la joven."Las viandas que entregamos, se hacen con las donaciones que recibimos de la comunidad, de particulares y de artistas. Trabajamos por el aporte de la comunidad y toda donación es bienvenida", dijo el padre Correa a Elonce TV.Para contactarse con el hogar, se puede buscar tanto en Instagram como en Facebook, como Hogar de Cristo Nuestra Señora de Lourdes.