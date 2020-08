Hisopado para ingresar a Santa Fe: "La medida restrictiva es irrazonable"

Paraná Ponen en duda la constitucionalidad de restricciones para ingresar a Santa Fe

Santa Fe estableció que aquellas personas que no sean residentes de la provincia, procedan de zonas con circulación local de coronavirus, no realicen actividades exceptuadas y deban ingresar a la provincia, deben presentar el hisopado o testeo de Covid-19 negativo con una antigüedad no mayor a 72 horas para ingresar al territorio santafesino.La medida ha generado serios inconvenientes para los entrerrianos que cruzan a la vecina provincia por el Túnel Subfluvial, atento que la capital provincial fue clasificada como zona de circulación comunitaria sostenida de coronavirus.el abogado constitucionalista, Martín Acevedo Miño."Las medidas restrictivas tienen que tener un límite, el cual es la razonabilidad, y esto está contemplado en el artículo 28 de la Constitución argentina", remarcó.Fue en se sentido que se preguntó si "es razonable la medida en cuanto a los derechos en juego con esta y todas las medidas que esta situación nos ha obligado a abordar".