Se triplicaron las denuncias por reuniones en domicilios de Paraná

Paraná Multarán a quienes no usen tapabocas en la vía pública en Paraná

El secretario Legal y Administrativo de la Municipalidad de Paraná, Pablo Testa, se refirió a la situación de la ciudad en el contexto de la pandemia de coronavirus y la reclasificación del status epidemiológico a ciudad con circulación comunitaria sostenida. Planteó que el municipio no interviene en las reuniones sociales que se efectúan en los domicilios sino que lo hace el 911, donde se triplicó la recepción de denuncias por este tipo de actividades no permitidas.Testa explicó que a partir del cambio de la clasificación epidemiológica a circulación comunitaria del virus "en la ciudad no se han modificado las actividades que estaban habilitadas y se siguen controlando los protocolos de las mismas, pero hay un mayor control para intentar bajar la circulación en la ciudad, especialmente los fines de semana donde se producen aglomeraciones de gente en el Parque Urquiza, sin uso de barbijo y sin respetar las distancias".En ese marco, recordó que "hay tres medidas básicas, la higiene de manos, la distancia social y el uso del barbijo, sobre las cuales se viene concientizando desde que todo comenzó y ahora se colocaron algunos puestos en la Peatonal para eso y en los últimos días se entregaron barbijos en forma gratuita a la gente". "Como toda concientización tiene sus estadíos y ya comenzamos a efectuar actas de notificación porque el uso del barbijo es obligatorio en la ciudad", advirtió.De todos modos, aclaró que "la notificación se viene haciendo desde julio, en forma aleatoria porque en una ciudad de 400.000 habitantes, a medida que pasan los días la gente se va acostumbrando al uso del barbijo, y dicha notificación se remite al Juzgado de Faltas quien aplica la normativa por no utilizar aquellas medidas para evitar la propagación de una enfermedad".En cuanto a los controles efectuados el fin de semana para evitar aglomeraciones, el funcionario dijo que "el resultado fue bueno, se trabajó en forma conjunta con la policía y obviamente para todo esto hubo que capacitar a los agentes municipales que no estaban acostumbrados a realizar esta tarea, porque además de los agentes de Habilitaciones, Control Urbano y Tránsito, hay agente de otras áreas como Cultura, Turismo y Deporte que también estuvieron realizando estas tareas".Al respecto, afirmó que "algunas personas lo receptan bien y otras se enojan, pero se hace en el convencimiento de que para que las actividades económicas y productivas sigan habilitadas en la ciudad hay que evitar que se propague el virus".Sobre las reunionés clandestinas, Testa indicó que "todo lo que son reuniones familiares y sociales, por ser un DNU, son de competencia federal y la policía recepta las denuncia a través del 911 y el municipio interviene si la policía avisa que la fiesta se desarrolla en un local que no está habilitado por la Municipalidad para hacer una fiesta". "Si la reunión o la fiesta es en un domicilio hay que llamar al 911. Tenemos conocimiento que se han triplicado los llamados al 911 por reuniones, especialmente en horario nocturno", explicitó.No obstante ello, refirió que "en cualquier asado donde concurre gran cantidad de personas es donde se producen los contagios y la mayoría de las denuncias provienen de vecinos que llaman al 911".En cuanto al control y la regulación de este tipo de reuniones, el funcionario sostuvo que "el tema está regulado porque el DNU presidencial remite a que quien realice una reunión tiene una penalidad, pero la gente debe tomar conciencia de que esos son lugares de contagio y que el perjuicio no es únicamente para la persona que se contagia en ese lugar sino que en empresas, comercios e industrias los contagios se produjeron por personas que habían estado en una reunión social y luego fueron a trabajar"."Es una conducta individual que tiene la persona y cada uno deberá entender que eso repercute en la sociedad, no es un acto individual donde la persona se contagia sola sino que va a contagiar a más personas. Los controles son difíciles en una ciudad grande como Paraná", concluyó en declaraciones a Radio De la Plaza, reproducidas por Análisis.