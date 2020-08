Radio UNER Paraná cumple nueve años en el aire

El 4 de agosto de 2011 radio UNER Paraná concretaba su primera salida al aire. Transformándose el primera señal de radio generado en el ámbito de una universidad entrerriana. Hoy en día se puede sintonizar por la FM 100.3 Paraná.



"La radio surgió a través de los debates por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Si bien la Universidad tenía desde 1989 la licencia, esos debates impulsaron a que la radio ande", expresó a Elonce TV José Trovatto actual director radio UNER.



"El 4 de agosto de 2011 salimos por primera vez al aire y la radio no se apagó más. La radio trata de vincularse con la población paranaense y de la región y que al mismo tiempo defiende la idea de la comunicación como un derecho", dijo.



Sobre la programación comentó que "tratamos de armar una grilla que se identifique con la comunidad. Queremos contribuir a los debates públicos, para abordar las temáticas de la sociedad, a través de voces que no están todos los días en los medios. Tocamos temas con la mirada y las voces de la universidad"



"También tratamos de difundir las expresiones culturares de la región, además de los programas de actualidad. Tenemos producciones muy diversas que aborda los temas de todos los días y que además aporte la mirada de la universidad", indicó.



"Estuvimos reunidos con las distintas radios de la ciudad, como LT14, Radio Universidad, para ponernos de acuerdo en criterios. Es algo que no tiene antecedente, que cuatro radios públicas, con distintas características que puedan trabajar juntas para producir en conjunto".



Y agregó: "Queremos que las radios pasen programas que reflejen la vida cotidiana de nuestra localidad. Hoy en día estamos armando algo con los músicos de la región. Es una propuesta interesante y un desafío para todos".



Al finalizar, dijo que "esperamos que podamos festejar la década".