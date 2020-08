Paraná en transmisión comunitaria de Covid19: Así luce la Costanera de la ciudad

Con Paraná en contexto de transmisión comunitaria de coronavirus,recorrió el tradicional paseo de los paranaenses, el cual, en las primeras horas de la tarde de este martes lucía casi vacío. Eran muy pocos los que se acercaron para aprovechar de las salidas recreativas.Era muy poco movimiento de personas que se advertía y solo algunos se permitieron disfrutar de las salidas recreativas.registró el paseo de jóvenes en bicicletas, y otros que optaron por caminar o correr.Se recordará que de acuerdo a las disposiciones municipales, en la Costanera solo se permite el paso peatonal o en bicicleta; no está permitido sentarse a tomar mate, ya que según han sostenido las autoridades sanitarias, éste ha sido el principal motivo de contagio de coronavirus.advirtió, además, que no había controles policiales ni municipales en la zona del tradicional paseo; sí algunos uniformados para insistir a los transeúntes sobre las prohibiciones vigentes y la obligación del uso de barbijo o tapabocas.-Controlarán aglomeraciones y acceso a lugares públicos (parques y plazas) y se pondrán controles policiales en la costanera de Paraná.-Controlarán la circulación entre las localidades de Paraná, San Benito, Colonia Avellaneda y Oro Verde. Los vecinos podrán trasladarse dentro del Gran Paraná, en la medida de lo estrictamente necesario. Se controlará que sea por desempeño de actividades esenciales y otros casos de fuerza mayor.-Estarán permitidas las caminatas y actividades deportivas ya habilitadas con protocolo. Las actividades recreativas se podrán seguir realizando solo hasta los 500 metros.-No estará permitido realizar juntadas de picnic y mateadas.-Se podrán denunciar las reuniones sociales al 911, y los involucrados tendrán consecuencias penales en la Justicia Federal.-Los negocios y actividades recientemente flexibilizadas seguirán abiertos (bares, gimnasios y comercios en general) y continuarán sus actividades con estricto cumplimiento de los protocolos, llegando a la clausura si se detectan infracciones.-Realización de eventos culturales, recreativos y religiosos en espacios públicos o privados con concurrencia mayor a diez personas. Los mismos deberán realizarse, preferentemente, en lugares abiertos, o bien respetando estrictamente el protocolo que incluya el distanciamiento estricto de las personas que no puede ser inferior a dos metros, y en lugares con ventilación adecuada, destinando personal específico al control del cumplimiento de estas normas.-Quedan prohibidos los eventos sociales o familiares en espacios cerrados y en los domicilios de las personas, en todos los casos y cualquiera sea el número de concurrentes, salvo el grupo conviviente. La infracción a esta norma deberá ser denunciada por la autoridad interviniente a fin de que la autoridad competente determine si se cometieron los delitos previstos en los artículos 205 y 239 del Código Penal de la Nación.