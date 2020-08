Asociación de celiacos: "Hubo un retroceso en las conquistas adquiridas"

La Asociación de Celiacos de Entre Ríos continúa reclamando aportes poder mejorar la calidad de vida de las personas con celiaquía."El reclamo es porque la obra social Iosper no está realizando los aportes de dinero desde el mes de marzo que le corresponden a los afiliados celiacos", señaló la presidenta de ACER, Cecilia Pautasso, aY señaló: "El monto está muy desfasado con la realidad, porque es de 1350 pesos, pero para la familia celiaca es un aporte para seguir con su tratamiento, y eso no está llegando".En este sentido sumó que "alrededor de mil personas tienen celiaquía y no todos están registrados en la obra social, por eso decimos que no son muchos, y se justifica con la pandemia esta situación".Otro de los reclamos que continúan realizando son por la tarjeta alimentar "los celiacos no fueron incluidos en este beneficio y hay que saber que un celiaco que no cumple con su tratamiento está atentando con su salud y no es bueno en esta pandemia", remarcó."Consideramos que hubo un retroceso en todas las conquistas que apuntaban a una mejora en la salud y una condición de vida. Ahora estamos desprotegidos", sentenció Cecilia.Al finalizar dijo que "tampoco en los bolsones que se están repartiendo no cuentan con alimentos aptos celiacos"