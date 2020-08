Músicos entrerrianos homenajearon a Jorge Méndez en el día de su cumpleaños

Jorge Méndez, el músico paranaense cumple año. Por ese motivo, Fabio Martinoli y Hernán Rondan grabaron un video interpretando la canción Cantor al Paraná.En comunicación con, Jorge Méndez cantó en vivo"Hace unos año, compuse un tema en homenaje a Jorge, porque considero que los homenajes hay que hacerlos en vida", expresó aFabio Martinoli, músico entrerriano."Jorge nos regaló tantas canciones, tantos poemas que un día estaba escuchando la radio, y pasaron varios temas musicales de él. En ese momento, dije porque no le regaló algo", dijo.Y agregó que "junto a un amigo, Hernán Rondan surgió la idea de que él le ponga la voz a la canción y poder grabarla y regalársela. Hicimos un video casero, como se puede hacer en estos tiempos".Por su parte, Jorge comentó que "estoy buscando pañuelos para sacarme las lágrimas que se me cayeron después de escuchar la canción. Martinoli escribe mejor que yo y la voz de Rondan es mejor que la mía."."Es un honor para mí. No puedo soportar tantas emociones juntas"En tanto, Hernán dijo que "me llamó Fabio y me contó de la letra hermosa que tenía sobre Jorge y lo que significa para los entrerriano"."En el año 81, Jorge me prestó su guitarra para que pueda interpretar dentro de su espectáculo un tema musical. Es uno de los grandes referentes que tenemos y a mi me marcó mucho", mencionó.