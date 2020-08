Multarán a quienes no usen tapabocas en la vía pública en Paraná

El Comité de Emergencia Sanitaria de la provincia declaró la circulación comunitaria de covid-19 sostenida en la ciudad de Paraná, medida consensuada por el Ministerio de Salud de la Nación. En ese sentido, todas aquellas personas que no usen tapabocas en la vía pública y comercios, serán sancionadas con una multa.



Pablo Testa, Secretario Legal y Administrativo de la Municipalidad, explicó a Elonce TV que "hay que mantener distanciamiento social, utilizar alcohol en gel y usar tapabocas. Debe cubrir la nariz, la boca y el mentón. Así lo establece el decreto que salió en junio. Es obligatorio usarlo en la calle".



"Hemos ido labrando actas, notificando a la gente. Se hizo una campaña de concientización en relación a esto. Cuando no cumplen se hace un acta, se notifica a la persona y esa acta va al Juzgado de Faltas, que establece la sanción que se le va a imponer", dijo.



Aclaró que "no hay un monto específico de multa por no usar tapabocas, porque los Juzgados de Faltas tienen su autonomía en cuanto a la función que cumplen y la sentencia que dicten. Hay un mínimo y un máximo, que está establecido en unidades funcionales, que va de 100 a 2000. No es lo que representa en dinero, sino que es un valor".



"Los agentes que realizan el control son inspectores de Habilitaciones y Control Urbano, que tienen su correspondiente habilitación. Tienen un código QR que cualquier ciudadano se lo puede pedir, verificarlo con su celular y lo manda a la página web del municipio donde el inspector está identificado con nombre y apellido. La multa no se cobra en el lugar. Ellos hacen el acta", agregó.



Comentó que "hay puestos sanitarios en distintos lugares de la ciudad donde se le da alcohol en gel a las personas y se regalan barbijos para que la gente use". Elonce.com