Propuesta de encuentro: "¿De qué hablamos cuando hablamos de género?"

En el marco del Ateneo Elvira Rawson "buscamos dar este tipo de charlas que no están planteadas con rigor académico, sino de manera clara y sencilla, que puedan ir difundiendo conceptos que, a nuestro entender, están mal interpretados", comenzó indicando en Entrevistas, la psicóloga Graciela Mantaras.



"Nos damos cuenta que hay una escasa compresión de ciertos temas. Hay mujeres que dicen que no son feministas, por ejemplo, porque? 'estoy felizmente casado, disfruto de cocinar, porque tengo hijos?', aseguran. Uno toma conciencia que no está comprendiendo para nada cuál es el significado del feminismo, del movimiento, o qué es ser feminista", aseveró.



De la misma manera resaltó: "Si uno está a favor de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y si uno está en contra de la violencia de cualquier índole ejercida contra las mujeres, entonces es feminista. Podrá no ser feminista desde la filosofía, quizá no sea una feminista activa que vaya a las marchas, pero es feminista en el momento en que es empática con la situación e muchísimas mujeres que viven en estados de vulnerabilidad, de sometimiento, y de algún tipo de desigualdad con respecto del hombre, en esta cultura que es esencialmente machista y que nos atraviesa a las mujeres y a los hombres".



"Esta charla servirá para socializar los conceptos de la perspectiva de géneros, diferenciados de sexo. Para algunas personas es moneda corriente, pero para otras es sumamente importante empezar a acceder a este tipo de conocimientos, para saber de qué hablamos. Será una charla, en una primera parte, con una exposición clara y sencilla y la segunda parte, estará abierta a aportes, comentarios, preguntas", destacó.



La charla virtual se desarrollará el sábado 15 de agosto, desde las 18:30. Los interesados deben contactarse a través de las redes sociales a "Elvira Rawson Entre Ríos" y allí podrán solicitarla información que necesiten, mencionó la psicóloga. Elonce.com