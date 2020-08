Preocupan a intendentes del Departamento Paraná los reiterados casos de Covid-19

Paraná fue declarada zona de transmisión comunitaria de coronavirus, y la situación genera preocupación en las localidades aledañas.consultó a los intendentes de San Benito y Colonia Avellaneda lo que implica este nuevo escenario para las comunidades.El intendente de San Benito, Ezequiel Donda, reconoció que "se torna complicada la circulación con Paraná porque más del 80% de los trabajadores de San Benito lo hacen en Paraná, con lo cual, se vuelve muy difícil establecer controles"."Es muy complicado un control estricto de la circulación", evidenció el mandatario municipal al aclarar que "en San Benito, los vecinos están tranquilos". "Hacemos hincapié en los cuidados, el uso del tapabocas y en mantener el distanciamiento social", remarcó aDonda descartó dar marcha atrás con actividades habilitadas. "Tenemos 16 casos de coronavirus, cuatro fueron dados de alta y ninguno de los pacientes tuvo complicaciones en su salud"."Los casos son aislados e incluso en uno, el virus se expandió en su propia familia. Los casos están controlados, no hay una transmisión en la localidad porque la mayoría son contactos de pacientes de Paraná", explicó."Después de las reuniones familiares y por el Día del Amigo, el virus comenzó a caminar entre nosotros. El virus está circulando en el área metropolitana; y tenemos que insistir en los cuidados", subrayó el mandatario municipal al advertir que "hay que estar continuamente recordando que hay que cuidarse, porque si no se relajan los cuidados".Por su parte, el intendente de Colonia Avellaneda, Ariel Weiss, refirió que "la situación epidemiológica de Paraná simplemente cambia de carátula y no nos modifica la vida cotidiana porque no hay ánimos en dar marcha atrás con las actividades habilitadas"."La relación social y laboral entre las localidades del área metropolitana para con Paraná es constante y no hay forma de evitar el tránsito entre unas y otras", coincidió el mandatario municipal al pedir por "la solidaridad de cada uno de los ciudadanos para extremar las medidas de cuidado".Colonia Avellaneda registra "dos casos confirmados de contacto estrecho, los que está muy bien y cumplen su aislamiento en el hospital de La Baxada"."Nos preocupa la cercanía con Paraná porque somos un pueblo pequeño metropolitano y el 80% de los ciudadanos tiene su relación laboral en la capital provincial, y otro tanto mantiene su relación familiar y social, lo que genera un constante tránsito y fluido que nos pone en riesgo, y sería un gran impacto un brote pandémico como ha tenido Paraná", advirtió.