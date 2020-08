Preocupan a intendentes del Departamento Paraná el aumento de casos de Covid-19

Lo que se hace en Oro Verde

Controles y consciencia ciudadana

Colectivos

Paraná fue declarada zona de transmisión comunitaria de coronavirus, y la situación genera preocupación en las localidades aledañas.consultó a los intendentes de San Benito y Colonia Avellaneda lo que implica este nuevo escenario para las comunidades.El intendente de San Benito, Ezequiel Donda, reconoció que "se torna complicada la circulación con Paraná porque más del 80% de los trabajadores de San Benito lo hacen en Paraná, con lo cual, se vuelve muy difícil establecer controles"."Es muy complicado un control estricto de la circulación", evidenció el mandatario municipal al aclarar que "en San Benito, los vecinos están tranquilos". "Hacemos hincapié en los cuidados, el uso del tapabocas y en mantener el distanciamiento social", remarcó aDonda descartó dar marcha atrás con actividades habilitadas. "Tenemos 16 casos de coronavirus, cuatro fueron dados de alta y ninguno de los pacientes tuvo complicaciones en su salud"."Los casos son aislados e incluso en uno, el virus se expandió en su propia familia. Los casos están controlados, no hay una transmisión en la localidad porque la mayoría son contactos de pacientes de Paraná", explicó."Después de las reuniones familiares y por el Día del Amigo, el virus comenzó a caminar entre nosotros. El virus está circulando en el área metropolitana; y tenemos que insistir en los cuidados", subrayó el mandatario municipal al advertir que "hay que estar continuamente recordando que hay que cuidarse, porque si no se relajan los cuidados".Por su parte, el intendente de Colonia Avellaneda, Ariel Weiss, refirió que "la situación epidemiológica de Paraná simplemente cambia de carátula y no nos modifica la vida cotidiana porque no hay ánimos en dar marcha atrás con las actividades habilitadas"."La relación social y laboral entre las localidades del área metropolitana para con Paraná es constante y no hay forma de evitar el tránsito entre unas y otras", coincidió el mandatario municipal al pedir por "la solidaridad de cada uno de los ciudadanos para extremar las medidas de cuidado".Colonia Avellaneda registra "dos casos confirmados de contacto estrecho, los que está muy bien y cumplen su aislamiento en el hospital de La Baxada", afirmó."Nos preocupa la cercanía con Paraná porque somos un pueblo pequeño metropolitano y el 80% de los ciudadanos tiene su relación laboral en la capital provincial, y otro tanto mantiene su relación familiar y social, lo que genera un constante tránsito y fluido que nos pone en riesgo, y sería un gran impacto un brote pandémico como ha tenido Paraná", advirtió.Por su parte, el intendente de Oro Verde, afirmó que a raíz de la declaración de Paraná como zona de transmisión comunitaria, "estamos trabajando los cuatro intendentes del Área Metropolitana y la realidad es que hay una vinculación constante de las ciudades", dijo Oscar Toledo a"Estamos haciendo controles en nuestros espacios públicos, porque teníamos gente que venía de otras localidades para aprovechar nuestras plazas para tomar mate u otras actividades que ahora, no están habilitadas y queremos evitar las juntadas en esos lugares", explicó Toledo a Elonce TV."La gente en la ciudad de Oro Verde es muy responsable y siempre hay excepciones, de las que se ocupa la Policía, pero en general, los vecinos nos vienen acompañando", afirmó el intendente y agregó: "al estar tan cercanos a Paraná, tenemos muchas ventajas y en este momento, algunas desventajas, pero hay que estar unidos y apelar a la consciencia individual. A esta situación, tenemos que combatirla entre todos", remarcó.Tras cuarenta días sin colectivos urbanos en el área metropolitana, el intendente de Oro Verde, se refirió a la situación y bregó por un trabajo conjunto con las ciudades de la zona que se ven afectadas por el largo paro de UTA. "El transporte público de pasajeros, tiene que pasar a ser algo que los cuatro municipios puedan tomar sus decisiones y en algún momento, se debe discutir la creación de un organismo compuesto por los cuatro municipios para tener incidencia en las decisiones que se toman", remarcó Toledo a Elonce TV y agregó que "lo que está viviendo el transporte público no es un problema de ahora, pero con la pandemia, terminó de explotar", resumió.