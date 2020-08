38 días sin colectivos urbanos: "Son $13.000 en remis o 150 cuadras caminando"

Mabel Rodríguez, junto a dos vecinas -las tres son usuarias del transporte público de pasajeros- manifestaron asu preocupación por el conflicto por salarios adeudados entre Buses Paraná y los choferes, que ya lleva 38 días sin solución."Vinimos caminando desde barrio Santa Lucía porque habían convocado a una marcha en apoyo a los choferes de colectivos urbanos, y para que se destrabe este conflicto. Hace 38 días que estamos sin colectivos y lo sufrimos los que viajamos diariamente porque ya no tenemos dinero", explicó la mujer."Entre ida y vuelta al centro en remis, todos los días, sale entre 12 y 13 mil pesos; y si no tenemos que caminar hasta 150 cuadras y son dos horas y dos horas para volver caminando", argumentó la vecina de barrio Santa Lucía."Queremos una solución; que el gobernador y el intendente hagan algo y se lo pedimos por favor", demandó. "Que se pongan las manos en el corazón y piensen en el paranaense y de los vecinos de los alrededores porque necesitamos el transporte público", encomendó la mujer a los funcionarios públicos."Que saquen dinero de algún lado y le paguen a los trabajadores que necesitan cobrar su sueldo, porque para eso trabajaron", pidió. Ya que según justificó: "Los bolsillos ya no dan para más".