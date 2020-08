"Salvemos las dos vidas": Bocinazo y concentración frente a Casa de Gobierno

Este sábado se celebra el "Día Internacional de Acción por las Dos Vidas". En ese marco, manifestantes pro-vida realizaron un bocinazo en todo el país y en Paraná, los integrantes del movimiento concentraron frente a Casa de Gobierno con una bandera argentina en la que podía leerse: "Salvemos las dos vidas".La fecha coincide con el rechazo en la Cámara Alta al proyecto de aborto legal en Argentina, que obtuvo media sanción en Diputados en 2018."Nos convocamos en todo el país en una gran caravana próvida para recordar el histórico 8 de agosto, cuando el pueblo argentino triunfó en el Congreso, triunfó la vida", aseguró auno de los manifestantes, Álvaro Miquere.Y continuó: "Con este mensaje, el de defender la vida del niño por nacer y de la mujer embarazada, quisimos recordar la fecha con una caravana que en Entre Ríos se replicó en Paraná, La Paz y Concepción del Uruguay, junto a otras ciudades del país"."Este también es un día de reclamo porque están muriendo mujeres embarazadas a causa de que no están siendo atendidas en los hospitales; se considera esencial a los protocolos inconstitucionales de aborto que están haciendo estragos en muchas provincias siendo que no existe ninguna muerte por aborto clandestino", apuntó el joven."Queremos pedirle al Estado que aplique políticas públicas de acompañamiento a la mujer embarazada y que deje de invertir millones en el negocio del aborto", exigió frente a Casa de Gobierno."Se intenta instaurar el día internacional de acción por las dos vidas, porque para nosotros, el aborto no es la solución, sino el acompañamiento a las mujeres que lo necesitan", explicó Angelina Hernández, otra de las convocantes a la movilización."No queremos que se instale ninguna ley de aborto; los protocolos de aborto que se implementaron son ilegales e inconstitucionales", acusó.