Confirman caso de covid19 en Hospital Pascual Palma: Aislaron a 6 trabajadores

Entre los 48 casos positivos de coronavirus que se confirmaron este viernes en la ciudad de Paraná, se encuentra un residente del hospital geriátrico Pascual Palma. Así lo confirmó el director del nosocomio, Esteban Sartore, quien indicó que se trata de un adulto mayor con comorbilidad por patologías preexistentes.



Según explicó el profesional a Entremediosweb, el paciente se trasladaba tres veces por semana al Sanatorio La Entrerriana donde se le realizaba diálisis. Debido a estas salidas periódicas el adulto mayor se encontraba aislado del resto de los residentes. Al presentar síntomas se le practicó un hisopado y tras dar positivo de coronavirus fue trasladado este viernes al primer piso del hospital San Martín donde se encuentra estable y sin mayores complicaciones de salud.



En cuanto a la investigación del nexo epidemiológico se sospecha que pudo haber contraído el virus en la clínica privada ya que "ningún personal de salud presenta sintomatología", indicó el director del Pascual Palma.



Por otra parte, Sartore confirmó que debido al primer caso positivo en el nosocomio debieron aislar a una médica y a 5 enfermeros. "No utilizaron el Equipo de Protección Personal (EPP), no se vistieron", remarcó. Al mismo tiempo aseguró que el nosocomio cuenta con 500 kits de barbijos, cofias y botas por lo que fue una "irresponsabilidad" del personal no contar con protección.



Asimismo, indicó que "tuvo que firmar una resolución para prohibir que dentro del hospital los empleados tomaran mate ya que lo compartían entre ellos".