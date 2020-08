Salud mental en pandemia: "El temor frente a lo desconocido es normal"

En los últimos días se dio un aumento en los casos de coronavirus y el temor por la incertidumbre a lo que puede suceder se incrementa en la mayoría de las personas.



"Hay que reconocer que el temor frente a lo desconocido y la incertidumbre es una reacción normal y natural del ser humano. A medida que uno va reuniendo información, conociendo el contexto y aprendiendo a reconocerlo, uno va avanzando, desarrollándose y evolucionando", expresó a Elonce TV Carlos Berbara, director de Salud Mental.



"El ser humano históricamente se ha tenido que enfrentar a situaciones que desconocía y aprender a trabajar con variables que no estaba acostumbrado. Todo proceso de aprendizaje conlleva una proceso de estrés, ansiedad y angustia", dijo.



Y agregó que "por más catastrófica que sea la situación o sanitariamente compleja, como raza humana vamos a poder asimilar lo que sucede y resolverla exitosamente".



Una actitud proactiva y resolutiva "seria tener información de fuente oficiales y saber que la salud mental requiere mucho de nuestro autocuidado", indicó. Berbara comentó a la vez que "la sobreinformación puede generar incertidumbre y confusión. Eso genera que las personas puedan padecer reacciones que su cuerpo no pueda controlar al no tener en claro lo que pueda suceder con su salud o la de sus seres queridos".



"Lo que está pasando con la mayoría de la población es una adaptación a una situación compleja. Esto conlleva a padecer muchas veces una desorganización de nuestras estructuras psíquicas básicas, que no por ello se desarrolla un desorden psíquico o trastorno psiquiátrico", remarcó. Cuándo es necesario realizarse un hisopado Al respecto, el director dijo que "es un estudio complementario para la detención de coronavirus. Como toda metodología diagnostica requiere que el paciente que recibe ese examen tenga la sintomatología que infiera que el virus es detectable en el estudio".



"Si la persona no tiene el curso cronológico de la sintomatología que el médico debe detectar para realizar ese examen, no tiene sentido. Además puede ser un error que conlleve riesgos. Es decir, un hisopado hecho fuera de tiempo y de indicación médica nos puede llevar a un falso negativo".



"Esto quiere decir que el test de negativo y la persona se quede tranquila y no guarde los cuidados necesario para no contagiar a una tercera persona. Puede suceder que al tiempo comiencen los síntomas y se de una carga viral más elevada y ahí sí de positivo el examen", finalizó.