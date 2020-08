Día de San Cayetano: "Nuestra Fe nos sostiene en los momentos más difíciles"

Video: Se realizó la bendición de Pan y Trabajo en la misa en Honor a San Cayetano

Este año, la festividad de San Cayetano fue atípica, ya que ante la pandemia que se vive por el coronavirus, no se pudo realizar la tradicional procesión por las calles del barrio San Roque y tampoco hubo presencia de fieles en las iglesias de la capital entrerriana.Es por ello, y como se ha hecho con las distintas festividades religiosas, Elonce TV transmitió el vivo y en directo la misa que el Padre Silvio Fariña presidió en la Parroquia San Cayetano.Durante la homilía, el párroco expresó: "Estamos celebrando al Patrono del pan, del trabajo y la vida que este año tiene especial significación porque son bienes escasos, y la vida corre peligro por cuestiones de salud", y en este contexto, afirmó que "nuestra Fe es la que nos sostiene, la que nos ilumina en los momentos más difíciles y oscuros, y celebramos nuestra Fe en las condiciones que podemos hacerlos, con paciencia, humildad"."El lema de este año: Hagan lo que Cristo nos dice, para celebrar nuestra patronal está tomado de este evangelio de San Juan que narra el primer milagro de Jesús, donde la Virgen María tiene especial protagonismo porque es la que lo pone a Jesús en la situación de hacer el milagro. Recurrimos a este evangelio porque Argentina está en un año mariano que queríamos celebrarlo con mayor brillantez exterior pero las circunstancias hicieron que los hagamos más espiritualmente"."En el lema, está la razón de nuestra esperanza: hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas, porque es la de un Dios que nos ama, un Dios misericordioso".Paso seguido, Fariña destacó que "San Cayetano confiaba mucho en la misericordia de Dios e imitaba el estilo de vida de los apóstoles y es un llamado a confiar en Dios, escuchándolo y abriendo nuestro corazón al Señor, pero con un corazón bien dispuesto, que es aquel que escucha la palabra de Dios y la practica. Y de aquí el pedido de la Virgen, Hagan lo que Él les dice"."Estamos viviendo un tiempo donde se escuchan muchas cosas, vivimos escuchando pero el escuchar muchas veces no se traduce en un obrar. Y Dios nos pide que actuemos. En estos momentos difíciles en la salud, en lo económico, el pan que falta, hay que hacer lo que Dios nos dice, saber escucharlo"."Que este día sea un día de encuentro de todos nosotros, no desde lo físico sino en el espíritu", dijo Fariña y para finalizar pidió "escuchar a Jesús que nos pide que nos pongamos en el lugar de los más necesitados".