Este sábado habrá una marcha en protesta por las quemas en las islas

Organizaciones ecologistas que integran una Multisectorial convocan a participar, este sábado, de una marcha en protesta por la quema en las islas.s."La movilización ira por calle Santa Fe, luego por Corrientes, daremos la vuelta por el Centro Provincial de Convenciones, terminaremos en la Plaza de las Colectividades donde se leerá un documento y haremos un abrazo simbólico al río", señaló el activista, Enzo Culasso, aEn este sentido explicó: "Con estas acciones queremos poner en cuestión lo que entendemos por desarrollo sustentable, el uso que se hace de los humedales, debemos pensar que si solo seguimos ponderando el criterio económico sobre el ambiental y social, vamos camino a lo que estamos viviendo hoy en dio".En relación al pedido de que se promulgue la ley de humedales, Enzo, apuntó que "una ley no va a apagar los incendios que hoy se producen, pero creemos que es una demanda de la ciudadanía, en el momento que se trató la ley, los legisladores no supieron ver esta demanda y ahora se vuelve a reclamar".Sobre las acciones que vienen realizando, dijo que "estamos en contacto a nivel global, pero lo que ocurre en nuestro territorio nos ocupan totalmente, vemos que todos estos fenómenos hablan de una misma lógica económica. Pensar que podemos sustituir boques, quiere decir que no entendemos realmente la reacción del humano con la naturaleza".Al finalizar sumó que "la movilización de este sábado se replica en Santa Fe y Rosario, esta situación generó un descontento que se transformó en una necesidad de llevar nuestro reclamo yd e ser escuchados, los incendios ya vienen sucediendo hace muchos meses".