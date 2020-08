San Cayetano: La historia de la imagen "milagrosísima y más venerada" en Paraná

La festividad católica de San Cayetano se celebra hoy sin procesiones ni presencias multitudinarias en las parroquias. Esta tarde, desde las 16.30, Elonce TV transmitirá en vivo la misa que en años anteriores convocaba a una multitud.El sacerdote Silvio Fariña, a cargo de la parroquia del barrio San Roque, recordó que el lugar permanece cerrado. "Estamos limitados por la situación de la pandemia. El acto fundamental será la misa a las 16.30 por Canal Once", expresó e invitó "a unirse todo el día en oración por el trabajo y el pan de cada uno, que es un tema urgente. El modo de participar no es físico, sino espiritual".que será la primera vez en más de cuatro décadas que San Cayetano no saldrá de la parroquia en su día y reveló detalles de dicha imagen."Soy un pequeño granito de arena. Acá ha trabajado muchísima gente, que sigue estando en el barrio y ya no puede participar. A esto se lo debemos a la comunidad, a los peregrinos. Ellos han levantado la iglesia. Nosotros somos servidores. Nos tenemos que resignar a esto. Hacer lo que nos dicen y cuidarnos", expresó.Sobre la historia de la imagen que es tan venerada en la capital entrerriana, María relató: "Según cuenta la gente que la compró, la habían encargado unos judíos y, cuando la fueron a ver no la quisieron, porque no era del tamaño que ellos esperaban. Nosotros, con el padre Castellaro, en aquel entonces, y la comunidad, habíamos juntado lo que se podía. Y bueno, para no perder la imagen, nos dieron esta, que es la que veneramos y es milagrosísima", enfatizó emocionada, para cerrar diciendo: "Que Dios los bendiga y cuídense".