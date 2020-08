Se produjo un principio de incendio en galpones de Vías Navegables

Bomberos intervinieron en un principio de incendio que ocurrió en la noche de este jueves en el sector de Vías Navegables, de Paraná.Alberto Leonardi, a cargo del despacho de la Dirección, explicó aque "seguramente alguien de la calle tiró algo. El pasto está cortado y se prendió fuego. Los galpones son de madera y chapa, se pueden incendiar. Lo apagaron y volvieron a encenderse las maderas que soportan las chapas"."Dentro de los galpones hay vehículos. Es el garaje oficial. No son vehículos nuevos. Hay algunos materiales, maderas y demás. Afortunadamente no hubo pérdidas ni personas lastimadas. Es vandalismo", dijo.Comentó que "es fácil entrar acá. Roban, hacen actos de vandalismo. Se trepan por las rejas, hay espacios abiertos. Nos han robado linternas. Hacen mucho daño, rompen las cosas. Es la sociedad en la que vivimos hoy. No se tiene respeto a nada".