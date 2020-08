Jardines maternales volverán a manifestarse: "Estamos en una situación crítica"

Este viernes, dueños y empleados de jardines maternales privados volverán a manifestar. Realizaran una caravana en busca de una solución.



"Mañana nos convocamos a las 11 de la mañana, en la plaza Mujeres Entrerriana para realizar una caravana. El 16 de agosto se cumplen cinco meses del cierre de los jardines por la pandemia y hasta el momento no tenemos ninguna novedad de ayudas", expresó a Elonce TV Alejandra Sosa, dueña de un jardín maternal.



"Estamos en una situación crítica, con una incertidumbre de lo que puede llegar a pasar, por eso pido que nos ayuden y asistan a la marcha", dijo.



Y agregó que "hoy por primera vez nos abrieron las puertas de la Municipalidad y nos atendió el subsecretario de Desarrollo Social y de Producción, pero nos dijeron que ellos no pueden hacer nada, que depende del Gobierno Provincial y que la semana que viene se van a reunir".



Al respecto dijo que "lo que nos ofrecieron es un lugar en los puesto de emprendedores para que podamos vender los productos que estamos haciendo para poder sobrellevar la situación".



"La semana pasado tuvimos una reunión con el Ministro de Educación, Trotta, quien nos dijo que la aprobación y la apertura de los lugares depende de cada provincia. Nosotros pedimos que las autoridades del gobierno provincial nos atiendan, para charlar y llegar a una solución para poder seguir adelante", indicó.



Al finalizar remarcó que "presentamos notas y protocolos, pero no hemos tenido respuestas. Somos un servicio esencial para los padres que tiene que trabajar".