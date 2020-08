Covid-19: Cinco pacientes recibieron transfusión de plasma en Paraná

El jefe Terapia Intensiva del Hospital San Martín, Guillermo Grieve

dialogó cony contó como es el procedimiento para donar plasma."En la última semana tuvimos un incremento en los pacientes con coronavirus, por lo tanto aumentaron el número de pacientes internados en el hospital en cuidados intermedios y en cuidados intensivos", expresó."Esto quiere decir que debemos incrementar las medidas de aislamiento, del uso del tapa boca y la higiene de las manos. Durante agosto y septiembre debemos tener cuidado para evitar el aumento excesivo de número", dijo.Sobre el avance del tratamiento de plasma para convalecientes, dijo que "después de pasar por el comité de ética del Ministerio, el hospital está en condiciones de administrar el tratamiento de plasma para pacientes convalecientes, en estados moderados a graves".Y agregó que "les pido a todos lo que tuvieron la enfermedad que donen, porque sin esa donación de plasma no podemos tratar a los pacientes graves"."Los pacientes que ya pasaron 21 días del inicio de la enfermedad, le vamos a medir los anticuerpos, eso no quiere decir que le vamos a sacar sangre. Si se demuestra que tiene el nivel de anticuerpos que necesitamos para poder ayudar a los pacientes, les vamos a pedir que la donación voluntaria", indicó.En ese sentido, comentó que "le solicitamos la hemodonación, que consiste en sacarle sangre, extraer el plasma y luego se les vuelven los glóbulos rojos a su cuerpo para que no tenga ningún síntoma. A los siete días se vuelve a repetir el procedimiento".Todas aquellas personas que quieran donar plasma se pueden comunicar al 4 22 48 82. Las extracciones de anticuerpo se realizan todos los días de 11 a 13 horas.Hasta el momento "tuvimos dos pacientes en sanatorio La Entrerriana y tres en el hospital San Martín que han recibido la transfusión. Ahora estamos estudiando dos contagiados más que podrían recibir la donación de plasma".Al respecto, dijo que "antes de poder ingresarlos en nuestro protocolo para que reciban la transfusión deben ser estudiados el caso y el grado de complejidad que atraviesa el paciente"."Todos pacientes con neumonía Covid moderada o severa que necesitan la asistencia de oxígeno, serian pasibles para que reciban la donación de plasma. Esta donación no hace daño y tiene muchas posibilidades de ayudar al enfermo de acortarle la internación, la asistencia respiratoria y hasta mejor la sobrevida", remarcó.Al finalizar, dijo que "en estos momentos tenemos dos pacientes en asistencia mecánica respiratoria y en prono. Tenemos 24 pacientes, de los cuales el 40% está esperando la confirmación de test".