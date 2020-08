"Trabajamos por la salud animal, pero también lo hacemos por la salud humana"

Se conmemora este jueves, el día del Veterinario, en Argentina, porque en 1883 inauguraron las clases del Instituto Superior de Agronomía y Veterinaria en la localidad de Lavallol, provincia de Buenos Aires.



El programa Buenas Noches, de Elonce TV dialogó con el veterinario Ricardo González , con 40 años en esta profesión.



"Los que abrazamos esta profesión asumimos un compromiso de por vida, no tenemos horarios, estamos a disposición de este servicio. Nos alegramos mucho cuando salvamos una vida y nos entristecemos mucho cuando parte; somos parte de las familias, sin ninguna duda", reflexionó.



González agradeció el cariño de quiénes concurren a la veterinaria, día a día, y les encomiendan la salud de sus mascotas.



El entrevistado trabaja con pequeños animales, en estos momentos. "Brindo también un reconocimiento a más de 20 mil colegas que trabajan en diferentes áreas, silenciosamente. Detrás de cada alimento que consumimos a diario, seguramente hay un colega que está garantizando esa calidad del alimento. También en investigación, los que están trabajando en infectología. Los veterinarios que tenemos experiencia en biología y en tratamiento de focos, estamos aportando y poniendo el cuerpo en el país y en mundo. Si bien trabajamos por la salud animal, trabajamos para la salud humana", aseguró.



En Buenas Noches le consultaron a González sobre su animal favorito: "El que me genera una sensibilidad especial, es el caballo. Más allá del trabajo en el campo, es la ayuda que ofrece al ser humano como, por ejemplo, en la equinoterapia. El caballo me genera una conexión muy especial", confió agregando que tiene "las ganas y vocación como el primer día".



Resaltó el trabajo que hoy realizan "muchos colegas, especialmente mi reconocimiento a Silvina Saavedra (responsable del Nodo Epidemiológico Paraná) que le está poniendo el cuerpo, junto a los médicos, aportando toda su experiencia, en esta pandemia". Elonce.com.