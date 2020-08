Propuesta solidaria: Instan a compartir el servicio de Internet con estudiantes

Un grupo de amigos de Paraná lanzó una iniciativa solidaria que insta a los vecinos de la ciudad a compartir su señal de wifi con aquellos estudiantes que no tienen acceso al servicio de internet y deben continuar realizando sus tareas durante la pandemia.



"Martín, un amigo nuestro que asiste a una escuela nocturna, no cuenta con internet en su casa y utilizaba los recursos de su trabajo, y fue muy triste para él cuando se enteró que no iban a ser calificados, si bien se sabía que no iban a poner notas numéricas", rememoró a Elonce TV uno de los impulsores de la iniciativa, Carlos Monzón.



"La escuela decidió no calificar a los alumnos por la gran cantidad de chicos que no había podido concretar los trabajos solicitados durante la cuarentena. Cuando analizamos por qué pasaba esto, vimos que una de las principales causas era la falta de recursos y dentro de eso, lo más importante era no contar con el servicio de internet", explicó el joven.



Al apuntar que "en la ciudad las antenas de wifi no llegan a los barrios, y muchas no funcionan", Monzón recalcó que a través de la propuesta #compartomiwifi "la idea es motivar al vecino, siendo que Paraná es muy solidaria".



"Uno puede ser solidario pasándole la clave o dejando abierta la red de su casa a determinados horarios", destacó.



"Buscamos que se fomente que la solidaridad también puede ser algo tan sencillo como compartir el servicio de internet para ayudar a un vecino que asiste a la escuela", indicó al señalar que "esta también es una forma de motivar a las autoridades del gobierno para implementar redes gratuitas para los estudiantes". (Elonce)