Vecinos reclaman por una pérdida de agua: "Se formó un pozo pantano"

Vecinos de la ciudad de Paraná, reclaman una pérdida de agua en la zona de avenida Ramírez al 400."Hace un mes que tenemos una pérdida de agua, ya realizamos los reclamos pertinentes pero la municipalidad nos dijo que juntemos firmas. No tenemos presión de agua y no podemos llenar los tanques", expresó aLencina Claudia."Cada vecino ya reclamó por su parte, pero no tenemos una respuesta. Durante el día no podemos limpiar ni cocinar, los tanques si se llenan, es de noche", dijo.Y agregó que "estamos con el problema del Covid, que continuamente nos tenemos que higienizar y no alcanza el agua para todas las casas. También tenemos dengue y es un foco infeccioso"."Se formó como un pozo pantano y lo tuvimos que señalizar porque si no algún nene ya se hubiera caído", indicó.Al finalizar, remarcó que "primero teníamos que juntar firmas y ahora nos pusieron en lista de espera. Esto es un tema que se tiene que resolver rápido.