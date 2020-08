Denuncian que mujer internada por fractura se contagió covid19 y murió en Paraná

Mario y Guillermo Viola internaron a su madre en el Sanatorio La Entrerriana por fractura de cadera. Al no haber habitación individual la alojaron con otra paciente que había tenido Covid, pero conocieron esta situación días después."La internaron, se mantuvo con buen estado de ánimo, comió algo, distinguía bien los sabores, no tenía fiebre, pedía sal y hablaba bastante", comenzó diciendo Guillermo en su red social.Por su parte, Mario dijo que "mi madre ingresó al sanatorio lúcida y consciente con diagnóstico de fractura de cadera. Solicité que la alojaran en una habitación individual, pero me informaron que no había disponibilidad en ese momento. Le asignaron una pequeña habitación compartida (la número 47) de 3 x 3 metros, en la cual alojaron, junto a ella, a una paciente que había sufrido covid 19, algo que me enteré días después, por referencia de la misma paciente".Aseguró que "ante esta inaceptable situación expresé mi queja ante la gerencia del establecimiento exigiendo una habitación individual para alojar a mi madre luego de la intervención quirúrgica y su posterior recuperación en el sector de terapia intensiva. Me concedieron el pedido advirtiéndome que el costo de esa habitación es de $ 4.500 por cada día, con un depósito previo de $ 9.000. Para mi sorpresa, mi madre fue trasladada directamente desde el quirófano a la habitación de planta (número 58) porque, según me explicó el jefe de terapia intensiva, `los estables parámetros físicos de la paciente no necesitan los cuidados especiales de su área´Resultado: mi mamá agonizando".Indicó también que "me dijo el médico: `su madre tiene covid-19 y va a morir, usted debe retirarse inmediatamente del sanatorio y aislarse en su domicilio´. ¿Y esto cómo sigue, quién va a acompañar a mi mamá?, le pregunté. -`Cuando su madre muera le avisaremos telefónicamente, la pondremos en una bolsa negra y luego la empresa funeraria se ocupará del resto... ah, le aclaro que los funerales están prohibidos´. Paso mis horas llorando junto al teléfono...esperando que no suene jamás".Asimismo, expresó que "los cirujanos, dos cuidadoras particulares que contratamos, mi mujer y yo, todos aislados por sospechas de estar contaminados con covid-19". Finalmente le confirmaron que sí es positivo de coronavirus y este miércoles su madre murió.