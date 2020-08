Ley de Fibrosis Quística: "Podrían vetar algunos artículos"

El pasado 23 de julio, el Senado convirtió en ley la norma que declara la lucha contra la enfermedad de fibrosis quística de páncreas o mucoviscidosis de interés nacional, y dispone la obligatoriedad de dar cobertura integral a los pacientes."El presidente va a realizar modificaciones en la Ley de Fibrosis Quísticas, por decreto. En el día de ayer (martes) estuvimos reunidos los integrantes de la Red y familiares de pacientes con autoridades el Ministerio de Salud", expresó aFatima Heinze, de Alguien Como Yo FQ."En el encuentro, nos comentaron que van vetar ciertos artículos de la ley y no condicen que esté el Certificado de Discapacidad en la ley que se aprobó", dijo.Al respecto mencionó que "les pedimos a todos el apoyo para seguir luchando por esta ley que todavía no está reglamentada, que no está vigente. Una vez que el presidente la promulgue y se reglamente entrará en vigencia".Al finalizar, remarcó que "no queremos que modifiquen el artículo 7, es el corazón de la ley porque una ley de Fibrosis Quística, sin un certificado de discapacidad es una ley vacía, que tiene beneficios para los pacientes".