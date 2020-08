Lactancia y Covid-19: "El virus no se transmite por la leche materna"

Bajo el lema "Apoyar la lactancia materna contribuye a un planeta más saludable", se conmemora del 1 al 7 de agosto la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Están realizando diversas charlas informativas.



"Desde la Sociedad Argentina de Pediatría y el Comité de Lactancia, realizamos algunas charlas en torno a la semana de la Lactancia Materna, y hemos tenido muy buenas repercusiones", expresó a Elonce TV Gisela Giorgio, licenciada en Pediatría



"Durante las charlas, tocamos diferentes temas, como la lactancia y el desarrollo, de las rutinas en las salas de parto. En los próximos encuentros virtuales vamos hablar del rol de la enfermería en la sala de parto", dijo.



Y agregó que "bajo el lema Apoyar la lactancia materna contribuye a un planeta más saludable, también hablará una nutricionista de la lactancia y la relación con la ecología"



"También dará una charla, una abogada para informarle a las madres y a los profesionales en lo que son los derechos laborales y lactancia", indicó.



Sobre los contenidos, dijo que "realizamos distintos materiales para trasmitirles a las madres, a través de las diferentes plataformas".



"Muchas de las inquietudes que tienen las mamás hoy en día, es sobre el coronavirus. Hasta el momento hay muchos estudios que dicen que el virus no se transmite por la leche de la madre, el líquido amniótico, la placenta", explicó.



En ese sentido, aclaró que "pueden contagiar a sus bebes por las gotitas de flush, y por lo que es la parte respiratoria. Si una madre tiene covid puede seguir amamantando pero deben tener ciertos cuidados, como lavarse las manos, usar barbijo quirúrgico, no el tapaboca que usamos habitualmente, higienizar bien el pecho".



"Siempre tiene que estar acompañada de un equipo de profesionales que la asesoren y controlen como está el bebé y ella. Pero la lactancia no está contraindicada", remarcó.



Al respecto dijo que "los numerables beneficios que tiene la lactancia, deben ser revalorados en épocas de pandemia. La leche es un tejido vivo que se va reformulando y la mamá los va adaptando al periodo de dar de mamar, si ella se enferma genera anticuerpos y esas defensas llegan al bebé".