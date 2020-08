Paro de colectivos:"Esperamos tener una solución parcial para la semana próxima"

En la capital entrerriana y área metropolitana el paro de colectivos urbanos lleva más de un mes. Los choferes continúan con la medida de fuerza ya que les adeudan un porcentaje del sueldo del mes de junio, julio, medio aguinaldo, y cifras salariales acordadas en 2019.Las negociaciones entre el sindicato, al empresa y trabajadores no pudieron prosperar y es por ello que el paro no tiene fecha de finalización.A su vez explicó que "estamos trabajando para que en pocos días podamos restablecer el servicio, cosa que está interrumpido desde hace 30 días, no solo en Paraná, sino en distintas ciudades del interior. Esperamos tener una solución parcial para la semana próxima".Al finalizar, Bahl, explicó que "el sistema de transporte se financia con cuatro fuentes, aportes municipales, provinciales, nacionales, y el corte de boletos. Por ello esperamos el subsidio nacional para que la rueda vuelva a girar".