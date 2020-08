Artistas de Paraná pidieron que se declare la emergencia cultural en Entre Ríos

Un grupo de artistas autoconvocados se manifestó este miércoles en la explanada de Casa de Gobierno, en Paraná, para que se declare la emergencia cultural en Entre Ríos. Fueron vestidos de negro, de luto, "por la situación que están viviendo los centros culturales en la provincia"."Hacemos foco en los centros autogestivos de la provincia, los que a partir de la política de gobierno por la pandemia, se quedaron sin ingresos genuinos y destruidos", apuntó auno de los autoconvocados, Francisco Padula."La cultura no genera ingresos, pero moviliza a la mayor sinergia social de la provincia", argumentó al confirmar que se movilizaron "porque necesitamos una emergencia cultural"."Que el gobernador declare la emergencia cultural en la provincia para que a los centros autogestivos, por un tiempo determinado, no les cobren impuestos de ningún tipo y que los ayuden económicamente para seguir viviendo", explicó Padula al indicar que "la posibilidad de dar clases bajo protocolos, no es suficiente".