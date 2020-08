Isabel festejó sus 90 años: hubo caravana, pasacalle y pintada para homenajearla

Mary, hija de Enriqueta

, contó en el programa, porque la mujer "todos los años prepara un chocolate para compartir con sus amigas. Este año no pudo ser, por lo que decidimos hacer una caravana, cada uno en su vehículo, y desde afuera, saludarla a ella, vecinos, hijos, nietos, bisnietos"., como la llaman sus seres queridos.De la misma manera, mencionó con profunda lucidez que tiene "hace 63 años que vivo acá toda una vida acá", aseguró Isabel.Contó que, y tanto, nietos y bisnietos han recibido de "la nona" sus hermosas creaciones: Poulovers y chalecos.Se emocionó al contar que una de sus hijas vive en Mendoza, "y no ha podido viajar por todo esto que está pasando, recordó. Aprovechó la presencia del canal para enviar "a la distancia, un saludo público, para su hija Cristina, sin poder contener las lágrimas".Ella, observaba atenta y agradecía todo el cariño de sus allegados que, si bien no pudieron darle un largo abrazo, le brindaron todo su amor con este "festejo sorpresa".La abuela también dejó un mensaje a la comunidad:Afuera de la vivienda de Isabel, los habitantes del barrio, sillón en mano, disfrutaron de ver a Isabel, tan feliz. Una de las vecinas, confió a: "Perdí mi mamá y elegía a la nona, como mamá del corazón. Antes de la pandemia, nos pasábamos las horas, juntas, sentadas tejiendo. Ella tiene una lucidez extraordinaria, pero además una gran bondad con todos. Le deseo miles de bendiciones a esta nona que queremos tanto". Elonce.com.