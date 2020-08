Aseguran que el rubro de mudanzas es "estable": Los costos del servicio

El servicio de mudanzas continúa trabajando bajo protocolos sanitarios espeficios y con horarios determinados. El dueño de una conocida empresas de mudanzas, Gustavo Ramos, contó que "la demanda es estable y se fue incrementando de manera lenta, porque las personas prorrogaron las mudanzas debido a la pandemia""En este momento trabajamos de jueves a domingos, con horarios restringido, pero cumplimos con todos los servicios", aseguró.En ese sentido explicó que muchas mudanzas fueron postergadas debido a que no eran inmediatas, y también muchas operaciones inmobiliarias quedaron resentidas.Sobre los protocolos que utilizan dijo que "usamos barbijos, guantes, alfombras satirizantes, y una vez terminado el servicio se desinfectan los camiones"."Cuando nos contratan a los propietarios del inmueble le solicitamos que mantenga el domicilio abierto, no haya mucha gente dentro y demás", explicó.En relación al costo del servicio añadió que "el valor de una mudanza básica, ronda los 12.000 pesos".A su vez, apuntó que "observamos muchos jóvenes que antes vivían solos, ahora vuelven a convivir con sus padres"."Antes se veía muchas parejas jóvenes que se mudaba de un dos ambientes a un espacio más amplio y ahora casi no se ve esa demanda", culminó.