Se anticipó a la primavera: Las postales del lapacho blanco florecido

Paraná Comenzó a florecer el lapacho blanco con las temperaturas más cálidas

El lapacho blanco que se ubica en ubica sobre Avenida Ejército y calle O´Brien, en Paraná es uno de los únicos ejemplares de esta especie en la ciudad.El árbol, debido a las altas temperaturas comenzó a florecer y llamó la atención de los todos vecinos que transitan por la zona, "por lo general comienza a dar flores a fines de agosto", dijo el dueño del árbol, Héctor Musuruana."Es impresionante la cantidad de personas que se acercan a sacar fotos, pero todavía el árbol no está del todo florecido", señaló Musuruana.El hombre relató que a este ejemplar lo trajeron desde Río Hondo, Santiago del Estero, un ahijado de su madre, "eran tres lapachos, uno rosado, otro amarillo, y este blanco"."Cuando el árbol florece, la copa queda toda tupida y no hay espacios vacíos, es muy llamativa la alfombra de flores que queda en la vereda", sumó Musuruana.A su vez, el dueño del árbol contó que hace un tiempo una empresa constructora dañó algunos gajos del árbol y ahora tiene inconvenientes con las dependencias municipales correspondiente porque "el árbol no se puede podar".Sobre los cuidarlos del ejemplar, dijo que "no son muchos, hay que mantenerlo únicamente, y no podarlo".