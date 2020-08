Se reanudará la remodelación de Sala Mayo y la repavimentación de Newbery

Bacheo

Reanudación de obras estratégicas

"Venimos priorizando el trabajo en los barrios. Hace muchos años que no se hace un abordaje serio de mantenimiento de la trama vial", señaló el intendente Adán Bahl.Durante la reunión de Gabinete Municipal realizada en Casa de la Costa, se anunció que se firmó este lunes el contrato de obra de la Licitación Pública Nº 22/20 de Bacheo, pavimento rígido, flexible y obras complementarias (1° Etapa), por un monto de 86.252.611,18 pesos, con la firma OIC SA."Con este contrato que firmamos hoy y que se iniciará en los próximos 10 días, se reforzarán las tareas que venimos haciendo desde Conservación Vial desde hace varias semanas", informó el intendente Adán Bahl, destacando el aporte de la producción propia de asfalto caliente de la Planta Municipal, y agregó: "Venimos priorizando el trabajo en los barrios en las últimas semanas. Hace muchos años que no se hace un abordaje serio de mantenimiento de la trama vial, por lo tanto hay que intensificar mucho la tarea para su recuperación"."Estimamos que en los próximos meses paulatinamente la trama vial se irá recuperando", amplió el presidente municipal, y agregó: "No es solamente fresar y hacer un pavimento. Muchos de los baches requieren un trabajo profundo de reparación de cañerías de agua potable y también de cloaca. Hay una gran tarea por delante; en la medida que vamos ordenando las cuentas municipales y compromisos, y la administración con mucha austeridad de los fondos, estamos invirtiendo donde existe la mayor demanda de los contribuyentes, que están cumpliendo permanentemente", planteó."Estamos enfocando a que esas obras se hagan bien y lo más rápido posible, para que los contribuyentes vean claramente donde es invertido su esfuerzo mensual permanente", remarcó Bahl.Los trabajos previstos en el contrato firmado hoy comprenden la recomposición de paquete estructural y bacheo profundo, bacheo con mezcla asfáltica en caliente, sellado de fisuras en pavimentos flexibles, demolición y reconstrucción de badenes, y bacheo de losas de hormigón. Incluye también reparación de cañerías de las redes de agua potable o cloacal.En esta primera etapa, las intervenciones se encararán en calles del Sector I, de la zona Noreste de la ciudad, fijando como límites norte al río Paraná, Monseñor Abel Bazán y Bustos en el Este; Almirante Brown y calle General Urquiza como límite sur; y calle San Martín, como extremo Oeste.En tanto que en el sector IV considerado Sudoeste, el bacheo se hará dentro de los límites del río Paraná como límite norte y oeste; hacia el sur calle Virrey Vértiz; y hacia el este calle San Martín.Las tareas de recuperación de la trama vial están planificadas y serán supervisadas por la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad.Durante esta semana, la repartición municipal definirá con la empresa adjudicataria las acciones y sectores a intervenir a partir de la semana próxima, en coordinación con el área de Tránsito de la comuna, para programar los distintos cortes de circulación vehicular. El objetivo es una planificación y previsión adecuada de las tareas a ejecutar a fin de poder realizar la comunicación necesaria a los usuarios y al transporte público.El secretario de Obras Públicas de la Municipalidad, Maximiliano Argento, explicó que en el transcurso de esta semana se reiniciarán "obras abandonadas hace más de un año, como la repavimentación de avenida Jorge Newbery y la continuidad de la remodelación y puesta en valor de la Sala Mayo del Puerto Nuevo".En el caso de la arteria ubicada en la populosa zona sudeste, con alta densidad vehicular, comprende la colocación de la nueva carpeta asfáltica en un amplio tramo aún pendiente, de la intervención prevista entre avenida Pedro Zanni y calle Salvador Caputto.En cuanto al espacio cultural, se deben realizar ampliaciones y reformas.