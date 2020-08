Complicaciones de manejar con humo en la ruta: pedido de "mayor precaución"

En la capital entrerriana se ha percibido durante la jornada, gran cantidad de humo y cenizas, producto de las quemas de pastizales en la costa santafesina, frente a Paraná.



Desde el puesto caminero del Túnel, el segundo jefe, Aníbal Gauna reconoció a Elonce TV que en el lugar se percibe una densa humareda. "Por la cercanía que tenemos con la vecina provincia, el humo de las quemas de pastizales, nos llega hasta acá. Recomendamos a la gente, la mayor precaución al circular; que estén aún más atentos".



Elonce TV pudo conocer en el Túnel Subfluvial la experiencia de los conductores de vehículos, en el marco de esta situación.



Desde uno de los camiones que ingresaba a la provincia por el Túnel, aseveraron a nuestro medio: "La visibilidad no ha sido buena en la ruta, producto del humo. Desde 60 kilómetros antes de llegar a Rosario se empieza a ver el humo y luego, en este último tramo antes del túnel", contó el conductor. Apuntó que "se ven los incendios" desde la ruta. Ante esta situación "hemos debido bajar la velocidad".



Un motociclista que circula a diario desde Santa Fe a Paraná, por cuestiones de trabajo, mencionó: "Había bastante humo en la ruta, pero algo se ve".



"Se ve mucho humo sobre la ruta. Hay una parte que está bastante complicada. Se ve el fuego a lo lejos. Hay que concientizar a la gente que no prenda fuego; hay una seca muy grande", dijo a Elonce TV el conductor de un camión que se dirige a Posadas (Misiones), desde Córdoba.



Recordemos que en esta última provincia están siendo afectados por un fenómeno similar. "En Córdoba estamos bastante complicados con el tema de los incendios" reafirmó.



Un automovilista, por su parte, dijo que en la ruta "se veía humo, pero no tuve inconvenientes con la visibilidad. En el horario en que viajo diariamente no he tenido problemas". Elonce.com.