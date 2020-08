Quemas en islas: "En estos últimos días cayeron cenizas como nunca en Paraná"

Paraná Alergista alerta las consecuencias que el humo genera en las vías respiratorias

Un grupo de jóvenes autoconvocados se concentró este sábado en Plaza de las Colectividades, en Paraná, para manifestar su preocupación por las consecuencias que genera el humo debido a los incendios en la costa santafesina, frente a la capital entrerriana."Estos últimos días cayeron cenizas como nunca en Paraná. La situación es muy preocupante porque todos estamos haciendo un esfuerzo muy grande para cuidar nuestra salud, y que el aire llegue tan contaminado nos parece un chiste", apuntó aEnzo Culazo de Fundación Cauce."Somos un grupo de jóvenes de nos autoconvocamos para unir fuerzas y pedir por un cambio de sistema productivo, porque entendemos que esta forma de intervenir en la naturaleza no es desarrollo sustentable", explicó."Quemar y tirar venenos no nos llevará muy lejos porque el planeta no tiene más tiempo para aguantar esta forma de intervenirlo", apuntó. "Tenemos que empezar a poner en crisis este modo de producir para que empiece a surgir otras formas que ya existen", sentenció.Según comentó, la convocatoria surgió a partir de escuchar a los rosarinos, los que se constituyeron en la Multisectorial por la Ley de Humedales y este sábado decidieron cortar el tránsito en el Puente Victoria-Rosario.Por su parte, Sofía Cáceres Sforzade la Red EcoSocialista, señaló: "Bordet y Stratta presentaron un proyecto de ley que intenta controlar lo que pasa en los humedales, pero en un sentido, no de protección y respeto a la naturaleza, sino para uso y explotación"."Lo que pasa en los humedales es parte de un modelo extractivista del agronegocio, el que hay que modificar. Y nos vamos a seguir organizando para parar esto porque no se entiende que ponen a las ganancias por encima de nuestras propias vidas", sumó la activista.