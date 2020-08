Bahl supervisó las mejoras en calles en la vecinal Juan Carlos Wirth

El intendente Adán Bahl recorrió este sábado las mejoras que la Municipalidad realiza en calles de la vecinal Juan Carlos Wirth. Las obras permitieron recuperar 300 metros de las arterias Supremo Entrerriano e Inés Jozami de Cancio, optimizando el sistema de desagües y mejorando el tránsito y la calidad de vida en la zona."A medida que vamos ordenando financieramente nuestro Municipio, vamos llegando con obras a toda la ciudad, porque las y los paranaenses merecen vivir mejor. La vecinal Juan Carlos Wirth tiene muchísimas necesidades como la mayoría de los barrios de Paraná. Estamos trabajando y llevando soluciones, porque existe una gran deuda de obras de infraestructura en toda la ciudad; pero particularmente en los barrios", manifestó Bahl durante la visita acompañado por el secretario de Obras Públicas, Emanuel Redondo y el director general de Conservación Vial, Julián Hirschfeld.A través de personal del área de Obras Básicas de Conservación Vial, durante la semana se avanzó en el mantenimiento y mejorado de calles Supremo Entrerriano e Inés Jozami de Cancio, tramo que conecta las vecinales Quintas al Sur y Juan Carlos Wirth, en la zona suroeste de la ciudad.Se recuperaron 300 metros en estas arterias, ejecutando tareas de perfilado y abovedado, demarcación y limpieza de cunetas y posterior colocación y distribución de suelo calcáreo para una mejor transitabilidad y evitar los efectos nocivos que provoca la brosa para la salud. En la unión de estas dos arterias, se ejecutó un badén, cuya superficie de escurrimiento canaliza los pluviales hacia el arroyo Antoñico evitando afectar la zona durante las lluvias intensas. Se construyó además una cámara de captación pluvial con el fin de optimizar el sistema de desagües.Gonzalo Battauz, presidente de la vecinal Juan Carlos Wirth: "El mejorado de la calle era algo urgente y lo necesitábamos desde que llegamos a la zona en el 2014. No estaban bien hechos los desagües pluviales y con esta intervención se mejoró mucho la calidad de vida de la vecinal. Además genera una mejora el tráfico, cada vez que llovía no podíamos sacar los autos, se nos hacía complicado transitar, esto era muy necesario".Romanella Cornaló vecina de calle El Supremo Entrerriano: "En los últimos 5 o 6 años lo único que se hizo fue tirar brosa y con la mínima lluvia no se podía transitar. Yo soy médica y entiendo que trae muchas enfermedades por el tema epidemiológico porque era un río la calle, con el peligro de aparición de enfermedades como dengue o leptospirosis, entre otras".