Paro de colectivos, segundo mes: Fondos atrasados y audiencias pospuestas

Auditoría

Política El Concejo propone crear una comisión para auditar el transporte urbano

. Es que desde el 1° de julio, los choferes de colectivos iniciaron un paro de actividades y las empresas dejaron sin servicio a la ciudad.Los trabajadores reclaman deudas salariales que se arrastran desde diciembre de 2019 -descuento de días por huelgas-, el salario de junio y el medio aguinaldo.En los últimos días, las empresas Ersa Urbano y Mariano Moreno -que conforman Buses Paraná, concesionaria del servicio- han hecho propuestas de pago que fueron rechazadas por los trabajadores y por eso la medida de fuerza se sostiene.Las negociaciones nunca pudieron prosperar en Paraná debido a la imposibilidad de avanzar entre las facciones internas sindicales, algunas más conciliadoras, otras más duras para no aceptar las distintas propuestas de pago.En ese contexto,. Las empresas aducen, además, que no cuentan con recursos, por la parálisis de un mes sin recaudación por corte de boletos.Conforme pasan los días, el margen de negociación parece ser cada vez más acotado frente a la escasez de recursos.que serán saldadas en 10 o 15 días, con la aprobación de los fondos por parte del Congreso nacional.El martes se votará en Diputados el presupuesto de la administración nacional, con la continuidad de los actuales montos para los servicios del interior del país. Luego pasará al Senado. Hasta tanto esto no salga, solo puede prosperar algún adelanto de los poderes concedentes, provincias o municipalidades, para mantener el sistema hasta tanto se renueve el envío de los subsidios.Esta situación puso en alerta y en riesgo todos los acuerdos que cada ciudad pudo lograr en este tiempo, con promesas y propuestas de pago con sus choferes.Ya se realizó una nueva audiencia virtual entre empresarios, Unión Tranviarios Automotor (UTA) y funcionarios de Transporte y Trabajo de la Nación. Sin avances, pasó para el 6.En ese ámbito, las empresas ratificaron la imposibilidad de hacer frente a deudas, sin los aportes aún no enviados por Nación, UTA exige el cumplimiento de los salarios, aunque no anunció nuevas protestas, y Transporte de la Nación se comprometió a gestionar para que se destraben los fondos.Sin pagos, el paro de los colectiveros sigue, la interna gremial se agudiza y recrudece, con movilizaciones como ayer de sectores disidentes a la actual conducción gremial de UTA, hasta el frente de la sede sindical e incluso a domicilios particulares, publicóJulio cerró con ingresos a las empresas por solo 14 millones de pesos correspondientes al subsidio mensual de la Provincia. Pendientes los 22 millones de pesos de la Nación, y sin recaudación por boletos debido al paro, las empresas hicieron frente al 70% del pago de los choferes.La resolución fue impulsada a través de un proyecto presentado por el concejal Sergio David Cáceres (Frente Creer Entre Ríos), mediante el cual se insta al Poder Ejecutivo municipal a conformar ese ámbito, con la presencial del contador general municipal, la Dirección de Auditoría Municipal, Escribanía Municipal, y se convoque también al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos, al Colegio de Escribanos de Entre Ríos y a representantes de los distintos bloques que conforman el Concejo Deliberante, y sus especialistas en costos.