Choque en cadena: Buscan al dueño de un auto para que el seguro cubra los gastos

Paranaense busca al dueño del tercer auto marca Peugeot 504, que participó el 13 de junio de un choque en cadena en la esquina de Av. De las Américas y Sarobe de la capital entrerriana."Tenemos un problema con el seguro que tenemos, porque no nos quiere reconocer un choque en cadena que tuvimos", expresó ala dueña del auto."La persona que nos choca el 13 de junio en el semáforo de Sarobe y Avenida de las Américas, no declaró que nos fue un choque en cadena. Entonces el seguro no se quiere hacer cargo de la totalidad", dijo.Y agregó que "nos ofrecen 30 mil pesos, y el arreglo completo cuesta $180.000. Nosotros no podemos costear el resto y tampoco corresponde. Si el responsables del choque tenia seguro, lo que corresponde es que la aseguradora se haga cargo".En tanto, otra persona que protagonizó el accidente, contó que "venia por Av. De Las Américas, casi llegando al semáforo. Cuando el semáforo da en verde y comienza a circular la fila de autos, el chico pierde el control de su vehículo y cocha contra el mío"."Unos metros más adelante, había otro auto, un Peugeot 504, marrón o bordo, con los fierros negros y yo termino impactando contra ese vehículo y ahí se me rompe la parte delantera", explicó."Enviamos las imágenes al seguro, y desde la empresa nos dicen que el perito no se puede acercar por el tema de la cuarentena. Pero en la fotos que enviamos se ve claramente los daños que tiene mi auto", indicó.En ese sentido, comentó que "más allá de denunciar la actitud de la empresa, queremos ver si podemos localizar el dueño del otro auto que salió dañado para que corrobore que el choque existió".Al finalizar, dijo que "los comerciantes de la zona se ofrecieron a salir de testigos, pero nosotros queremos localizar al dueño del auto con el que yo termine impactando".