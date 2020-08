Las salas de cine siguen cerradas: "Vemos un futuro bastante negro"

En cuarentena las salas están sufriendo su peor momento y no ven un panorama bueno."Estamos atravesando una situación que tiene un futuro bastante negro. En todo el país, una de las ultimas cosas que se abran y a las que se pueda concurrir, van a ser los cines", expresó aJuan Carlos Sánchez, dueño cine Circulo."No es solamente abrir un cine, a nivel nacional están cerradas las distribuidoras representantes de los sellos de películas. Si esto no se abre en Estados Unidos, acá tampoco" dijo.Y agregó que "podríamos presentar un protocolo, ya que la situación en la ciudad está mejore, y abrimos las salas, pero no tenemos películas nuevas que exhibir. Podemos mostrar films viejos, pero estrenos no vamos a tener hasta que solucione a nivel nacional".Sobre la cantidad de empleados que tiene el cine, comentó que "tenemos 16 trabajadores entre el Cine Rex, Cirulo y el restó. En estos momentos contamos con el ATP, pero le pedimos a las autoridades que nos sigan apoyando porque si Nación no nos otorga de nuevo el Aporte, no tenemos con que sustentar los sueldos".Al ser consultado sobre la posibilidad de abrir un auto cine, contó que "nos han propuesto esa alternativa, nosotros tenemos el recurso más caro que es el proyector, pero debemos hacer una inversión de alrededor de un millón de pesos, para una pantalla rebatible, que soporte vientos y hoy en día es imposible"."Somos un cine independiente que a medida que funciona va teniendo ganancias. Así que por el momento no tenemos la opicon del auto cine", finalizó.El cine sigue con el delivery de pochoclos y la venta anticipada de entradas con vencimiento de abril de 2021.