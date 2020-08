Habilitan desde este sábado el ingreso a parques y complejos de Paraná

La Municipalidad habilita el ingreso a parques y complejos. La medida incluye: Thompson, Toma Vieja, Parque Botánico y Parque Gazzano. Será a partir de este sábado 1 de agosto y en los horarios establecidos para las salidas de esparcimiento, remarcando que no están permitidas las reuniones en estos lugares y que la apertura es para paseos momentáneos, no estacionarios.



Estas medidas se toman en el marco de las diferentes habilitaciones realizadas por el Gobierno Municipal para los próximos días.



Los complejos se encontrarán abiertos para realizar paseos recreacionales y las actividades físicas permitidas, haciendo hincapié en que se deben mantener las medidas necesarias de distanciamiento e higiene. Además, se informó que no estarán habilitados los sanitarios de los distintos parques.



Es importante recordar que a la hora de realizar este tipo de paseos, se deben seguir tomando los recaudos necesarios en cuanto a la higiene y se apela a la responsabilidad social de las vecinas y los vecinos.